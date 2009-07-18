В Словакии на музыкальном фестивале Pohoda обрушился подиум

Один человек погиб в результате обрушения подиума на музыкальном фестивале Pohoda в словацком городе Тренчин.

По предварительным данным, еще более 40 человек ранены, сообщает словацкий телеканал TA3.

По данным телеканала, подиум рухнул из-за сильного ветра во время бури, неожиданно обрушившейся на участников концерта.

Во время обрушения конструкции на ней находились более 200 человек.

На место трагедии прибывают десятки карет «скорой помощи». Организаторы фестиваля прервали концерт и эвакуируют людей, сообщает «Газета.ру».

Фестиваль Pohoda в Тренчине – одно из самых известных музыкальных событий Словакии последних лет. Начиная с 1997 года он проходит в городе Тренчин в конце июля. В 2008 году число зрителей фестиваля уже превышало 30 тысяч человек.