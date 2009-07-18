В Мексике рухнул 200-метровый мост: есть жертвы

Автомобильный 200-метровый мост через реку Тонала обрушился в субботу в Мексике на границе штатов Веракрус и Табаско, по предварительным данным, три человека погибли, сообщил журналистам губернатор штата Табаско Андрес Граниер Мело. По его словам, вместе с рухнувшим мостом под воду ушли пять автомобилей, сколько в них находилось людей, пока не известно. Местные электронные СМИ сообщают о восьми погибших. На месте трагедии ведутся спасательные работы, водолазы пытаются вытащить на берег автомобили. По предварительным данным, обрушение моста могло произойти из-за возможного дефекта несущих конструкций, а также сильнейших ливней, обрушившихся на этот район в последние дни.

РИА новости