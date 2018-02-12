В Австрии столкнулись два пассажирских поезда, есть жертвы

На место происшествия прибыли спасатели, которые помогают освободить пассажиров из поврежденных вагонов.

На юго-востоке Австрии в районе вокзала города Никласдорф столкнулись два пассажирских поезда.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на канал ORF.

Инцидент произошел около 12.45. По данным полиции, два пассажирских поезда - EuroCity, следовавший из Граца в Саарбрюкен, и пригородный поезд - столкнулись без видимой причины. В результате один из поездов сошел с рельсов.

Читайте такжеВ США столкнулись поезда: два человека погибли, еще 50 ранены

На место происшествия прибыли спасатели, которые помогают освободить пассажиров из поврежденных вагонов.

Сообщается о как минимум одном погибшем и от 15 до 20 раненых.

Движение по железнодорожной линии, где произошло столкновение, пока остановили.