В Австрии столкнулись два пассажирских поезда, есть жертвы

17:23, 12 февраля 2018
Мир
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В Австрии столкнулись два пассажирских поезда / фото @Emergenza24

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на канал ORF.

Инцидент произошел около 12.45. По данным полиции, два пассажирских поезда - EuroCity, следовавший из Граца в Саарбрюкен, и пригородный поезд - столкнулись без видимой причины. В результате один из поездов сошел с рельсов.

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На место происшествия прибыли спасатели, которые помогают освободить пассажиров из поврежденных вагонов.

Сообщается о как минимум одном погибшем и от 15 до 20 раненых.

Движение по железнодорожной линии, где произошло столкновение, пока остановили.

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Теги: #поезд сошел с рельсов#столкновение поездов в Австрии