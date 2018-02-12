В Австрии столкнулись два пассажирских поезда, есть жертвы
17:23, 12 февраля 2018
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На место происшествия прибыли спасатели, которые помогают освободить пассажиров из поврежденных вагонов.
В Австрии столкнулись два пассажирских поезда / фото @Emergenza24
На юго-востоке Австрии в районе вокзала города Никласдорф столкнулись два пассажирских поезда.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на канал ORF.
Инцидент произошел около 12.45. По данным полиции, два пассажирских поезда - EuroCity, следовавший из Граца в Саарбрюкен, и пригородный поезд - столкнулись без видимой причины. В результате один из поездов сошел с рельсов.
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На место происшествия прибыли спасатели, которые помогают освободить пассажиров из поврежденных вагонов.
Сообщается о как минимум одном погибшем и от 15 до 20 раненых.
Движение по железнодорожной линии, где произошло столкновение, пока остановили.
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