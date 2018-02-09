В Таиланде задержали русского участника международной банды со 100 тысячами биткоинов

Задержанный занимал вторую позицию в иерархии международной преступной групировки Infraud.

В Таиланде полиция задержала российского гражданина, который является одним из организаторов транснациональной преступной группировки Infraud, действующей на черном интернет-рынке. При обысках у него обнаружили более 100 тысяч биткоинов.

Задержанный Сергей Медведев, бежавший в Таиланд шесть лет назад, был задержан в прошлую пятницу, сообщил источник изданию "Bangkok Post".

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"Следователи Отдела по борьбе с преступностью обнаружили, что российский подозреваемый торгует незаконными продуктами в интернете с использованием валюты биткоин. Судя по доказательствам, полученным во время обысков 2 февраля, у него было более 100 тысяч биткоинов, что эквивалентно почти 100 миллионам бат (денежная еденица Таиланда - УНИАН)", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, банда, в которой Медведев занимал вторую позицию в иерархии, занималась кражей и продажей кредитных карт и персональных данных в Dark Web. По данным Министерства юстиции США, деятельность преступной организации привела к убыткам на 530 миллионов долларов.

Это был "главный магазин для киберпреступников во всем мире", - сказал заместитель помощника Генерального прокурора Дэвид Рыбицкий.

Как сообщал УНИАН, организатором групировки Infraud оказался гражданин Украины Святослав Бондаренко. Группа киберпреступников действовала под лозунгом "In Fraud We Trust", то есть "Мы верим в мошенничество".