Франция рекордно увеличит оборонный бюджет в следующем году

Премьер Франции Эдуар Филипп рассказал о намерениях рекордного за последнее десятилетие увеличения оборонного бюджета страны в 2018 году

Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на Le Monde.

"В следующем году в бюджете, который я презентую, расходы на оборону будут увеличены на более чем 1,6 млрд евро. Эти усилия продолжатся в 2019-м, а потом в 2020 году, потому что мир, в котором мы живем, опасен" - отметил Филипп.

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Это решение приняли для достижения показателя оборонного бюджета в 2% ВВП до 2025 года. Этого ранее требовал президент США Дональд Трамп от стран-членов НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Эдуар Филипп заявляли об увеличении оборонных расходов на 1,8 млрд евро.