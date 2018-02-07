Безумие продолжается: в сети появился трейлер второго "Дэдпула" (видео)
17:46, 07 февраля 2018
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Он посвящен главному сопернику Дэдпула - Кейблу, которого играет Джош Бролин.
«Дэдпул 2» — сиквел фильма о наемнике-супергерое Уэйде Уилсоне / YouTube 20th Century Fox
Студия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма «Дэдпул 2».
Ролик размещен на YouTube студии. Он посвящен главному сопернику Дэдпула — Кейблу, которого играет Джош Бролин.
В трейлере не обошлось без традиционных шуток (в середине ролика Дэдпул играет в солдатиков), также в видео можно увидеть много свежих сцен, а также старых и новых героев.
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Как известно, «Дэдпул 2» — сиквел фильма о наемнике-супергерое Уэйде Уилсоне. Продолжение приключений Дэдпула снимет Дэвид Литч («Джон Уик», «Взрывная блондинка»). Премьера фильма “Дэдпул 2” / Deadpool 2 состоится 17 мая 2018 года.
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