У Польши все враги, кроме Росcии - Gazeta Wyborcza

Отмечается, что Москву перестали упоминать даже в связи со Смоленской катастрофой.

В Польше политические настроения складываются таким образом, что врагами и недружественными государствами, плетущими заговоры против Польши объявляются все - от евреев до немцев, но Россия и ее президент Владимир Путин находятся в статусе неприкасаемых.

Такое мнение высказала специалист из Института философии при Варшавском университете, эксперт Европейского центра мониторинга расизма и ксенофобии Магдалена Шрода в своей колонке для издания Gazeta Wyborcza, сообщает "Главред".

Шрода отмечает, что Москву перестали упоминать даже в связи со Смоленской катастрофой.

Читайте такжеСША разочарованы подписанием Дудой закона об Институте национальной памяти

"Да, другие дьявольские силы мощны - гейское лобби, которое превращает польских мальчиков в девочек, беженцы, которые настолько вездесущи и непредсказуемы, что могут претворяться студентом медицинского вуза во Вроцлаве, делая там бомбы. Теперь на сцене появился еврей - многоликий, потому что рассеянный по диаспорам враг: то израильский то американский, то европейский. Но только не Путин. Путин не еврей, не гей, не немец, не беженец. И Россия больше не наш враг. Даже в "Смоленском деле" русская тема исчезла", - пишет Шрода.

Философ считает, что нынешняя внутренняя и внешняя политика Польши напоминает времена Польской Народной Республики (1952-1989 года).

Читайте такжеНе следует переписывать историю: Франция раскритиковала Польшу из-за скандального закона

"У нас есть щедрая социальная политика, идеологизированные СМИ и образование, симулякр демократии, в которой большинство институтов подчиняются одной партии и, наконец, враги. Запад старается лишить нас суверенитета, Израиль — денег, Франция — вилок (ироничная отсылка к заявлению заместителя министра обороны Польши Бартоша Ковнацкого, по версии которого поляки научили французов пользоваться вилками - ред.), а Германия — достоинства. Одна Россия остается неприкосновенной. Так было при ПНР: "Польско-советская дружба — это мир, независимость и счастливое завтра нашей отчизны", - отмечает Шрода.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.