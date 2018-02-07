"Это искусственный конфликт": Собчак о войне на Донбассе

По ее мнению, войну на Донбассе поддерживает именно российская сторона .

Ксения Собчак считает, что война на Донбассе закончится тогда, когда РФ выведет свои войска с востока Украины.

Об этом она заявила, выступая в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает "Голос Америки".

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Собчак отметила, что считает ситуацию на востоке Украины искусственной. По ее мнению, войну на Донбассе поддерживает именно российская сторона – действия РФ не дают прекратить вооруженный конфликт.

"Я в этом уверена, это искусственный конфликт, поддерживаемый российской стороной", – сказала политик.

Ранее Собчак отличилась высказыванием о Крыме.