Соратница Обамы может купить замешанную в секс-скандалах студию Вайнштейна

Основанная голливудскими продюсерами Харви и Бобом Вайнштейнами киностудия Weinstein Co. может быть продана в ближайшее время. Ее готова купить бывший член администрации экс-президента США Барака Обамы Мария Контрерас-Свит. Об этом сообщает издание Deadline, ссылаясь на свои источники.

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Контрерас-Свит готова купить компанию за $275 млн, кроме того, она готова взять на себя обязательства по долгам компании и текущим расходам.

Сделка может состояться в течение семи – десяти дней.

Ранее прокуратура Нью-Йорка начала расследование событий, которые происходили в компании.

"Если сексуальные домогательства и дискриминация является обыденностью в какой-то компании, то мы хотим об этом знать", - заявил представитель прокуратуры.