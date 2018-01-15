Бельгия подняла в воздух истребители для перехвата двух российских самолетов

15:30, 15 января 2018
Мир
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Бельгия сейчас отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса.

Бельгийские F-16 / REUTERS

Два бельгийских истребителя F-16 были подняты в понедельник утром для сопровождения двух российских бомбардировщиков над акваторией Северного моря.

Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir со ссылкой на военный источник, передает "Европейская правда".

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Согласно сообщению, бельгийские истребители приблизились к российским Ту-160. Больше информации не приводится.

Бельгия с прошлого четверга отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса, эту миссию по очереди выполняют бельгийские и голландские военно-воздушные силы.

Как сообщал УНИАН, ранее ВВС США показали видео перехвата российских истребителей над Балтией.

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Теги: #бельгийские истребители#российские самолеты