Бельгия подняла в воздух истребители для перехвата двух российских самолетов

Два бельгийских истребителя F-16 были подняты в понедельник утром для сопровождения двух российских бомбардировщиков над акваторией Северного моря.

Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir со ссылкой на военный источник, передает "Европейская правда".

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Согласно сообщению, бельгийские истребители приблизились к российским Ту-160. Больше информации не приводится.

Бельгия с прошлого четверга отвечает за безопасность воздушного пространства стран Бенилюкса, эту миссию по очереди выполняют бельгийские и голландские военно-воздушные силы.

Как сообщал УНИАН, ранее ВВС США показали видео перехвата российских истребителей над Балтией.