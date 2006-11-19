Россия обогнала Украину на пути в ВТО

Россия и США подписали двусторонний протокол о присоединении РФ ко Всемирной торговой организации.

Как передает РИА «Новости», таким образом, Россия завершила все двусторонние переговоры по вступлению в ВТО. Переговоры с США были одними из самых сложных для РФ.

Вместе с протоколом о завершении переговоров подписывается обменное письмо, в котором Россия берет на себя обязательства, что ситуация в сфере защиты интеллектуальной собственности в стране не ухудшится, а наоборот, будет совершенствоваться законодательство и правоприменительная практика.

Подписывается также пакет других документов, в частности, пакет обменных писем, касающихся мер ветеринарного контроля. Эти письма будут касаться ветеринарной инспекции американских производителей мяса - скотобоен и перерабатывающих предприятий. Отдельные документы будут подписаны по болезням свиней и крупного рогатого скота, а также биотехнологиям.

Протокол о завершении российско-американских переговоров по ВТО планировалось подписать еще в ходе саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге летом этого года. Но тогда камнем преткновения стал вопрос ветеринарных мер. Президенты РФ и США поставили перед переговорщиками задачу завершить переговоры до 1 октября, однако переговоры затянулись до середины ноября.

Россия на переговорах с США отстояла все принципиальные позиции по защите своего рынка, заявил накануне глава Министерства экономического развития Герман ГРЕФ.

Г.ГРЕФ подтвердил, что Россия оставила за собой право сохранить мясные квоты до 2009 года и при необходимости продлить их после 2009 года.

Что касается господдержки сельхозпроизводителей, то, по словам Г.ГРЕФА, объем субсидий будет еще обсуждаться на многосторонних переговорах.

Министр напомнил, что заключительный раунд переговоров с США касался доступа на рынок финансовых услуг, защиты интеллектуальной собственности и сельского хозяйства.

Активная фаза переговоров по присоединению РФ к ВТО длилась шесть лет, переговоры велись с 56 странами.

Напомним, что Украине осталось подписать два двусторонних протокола о присоединении ко Всемирной торговой организации: с Тайванем и Киргизией.