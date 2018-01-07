Лидер КНДР призвал создать условия для примирения и объединения народа Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обращении к нации распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей. Об этом сообщило информационное агентство ЦТАК.

"Север и Юг не должны быть связаны прошлым", - сказано в сообщении.

По словам Ким Чен Ына, улучшение отношений между Севером и Югом - отличная возможность для всего корейского народа объединиться. А для этого по его мнению, требуется активное создание атмосферы для национального примирения и объединения.

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Ранее сообщалось, что КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе. В ходе них планируется обсудить возможное участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути для улучшения связей между странами.