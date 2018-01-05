Трамп назвал ФБР и Хиллари Клинтон "российскими шпионами"

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря государства Хиллари Клинтон и спецслужбы страны в говоре с Россией. Свою позицию американский лидер изложил в Twitter.

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«Теперь, когда подтверждается, что утверждения о моем сговоре с Россией — сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР с Россией», — написал он.

Оппоненты из Демократической партии настаивают на том, что в 2016 году Трамп одержал победу на президентских выборах благодаря вмешательству российских хакеров. Трамп всячески отвергает подобные обвинения.