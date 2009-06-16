Россия наложила вето на резолюцию ООН о Грузии

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, продлевающую мандат миссии наблюдателей ООН в Грузии, сообщает РИА Новости. Голосование по проекту резолюции прошло на заседании Совбеза ООН в понедельник вечером. 10 из 15 стран-членов СБ ООН поддержали продление мандата миссии наблюдателей. Еще четыре (Китай, Вьетнам, Ливия и Уганда) воздержались.

Действующий мандат миссии наблюдателей ООН в Грузии и Абхазии истекает 16 июня.

Ранее в понедельник постпред России при ООН Виталий Чуркин дал понять, что РФ воспользуется правом вето, если в проекте резолюции будут формулировки, упоминающие территориальную целостность Грузии.

Соединенные Штаты Америки "глубоко разочарованы" тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о продлении мандата миссии Организации в Грузии, заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Роузмэри Дикарло на заседании после голосования.

"Мы не хотим прекращать миссию ООН, мы старались сохранить ее, но мы не будем пытаться сохранить ее за счет территориальной целостности Грузии", - заявил накануне президент Грузии Михаил Саакашвили в Тбилиси на встрече с представителями парламентского большинства.

"Россия предлагает - хотите сохранить мандат ООН? Тогда уступите территориальную целостность Грузии. Но наша главная ценность - это наше правовое право, международно признанная территориальная целостность Грузии", - цитирует слова Саакашвили агентство "Новости-Грузия".

По словам президента, "Россия с 90-х годов начала тайную войну против Грузии по разным направлениям". "В первую очередь это то, что мы потеряли несколько тысяч человек во время военных действий и получили несколько сотен тысяч беженцев. Во вторых, Россия тогда же провоцировала в Грузии гражданское противостояние и внутренние беспорядки", - напомнил Саакашвили.