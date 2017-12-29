Глава Пентагона пообещал оказывать "повышенное давление" на КНДР

20:18, 29 декабря 2017
Мир
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По его словам, «оказание давления в рамках физических операций будет определяться осознающими правительствами».

Джеймс Мэттис / REUTERS

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что, по его мнению, мир будет оказывать «повышенное давление» на Северную Корею в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Fox News.

«Я думаю, что вы увидите повышенное давление», — сказал Мэттис.

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По его словам, «оказание давления в рамках физических операций будет определяться осознающими правительствами».

Ранее Мэттис не разглядел угрозу для США от баллистических ракет КНДР.

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Теги: #США и КНДР#Мэттис о КНДР