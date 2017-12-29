Глава Пентагона пообещал оказывать "повышенное давление" на КНДР
20:18, 29 декабря 2017
160 0
По его словам, «оказание давления в рамках физических операций будет определяться осознающими правительствами».
Джеймс Мэттис / REUTERS
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что, по его мнению, мир будет оказывать «повышенное давление» на Северную Корею в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Fox News.
«Я думаю, что вы увидите повышенное давление», — сказал Мэттис.
Читайте также"Пойманы с поличным": Трамп уличил Китай в поддержке импорта нефти в КНДР
По его словам, «оказание давления в рамках физических операций будет определяться осознающими правительствами».
Ранее Мэттис не разглядел угрозу для США от баллистических ракет КНДР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter