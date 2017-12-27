Актер Олег Табаков потерял память
15:32, 27 декабря 2017Мир
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Сейчас актер находится в сознании, но практически никого вокруг не узнает.
Табаков пришел в сознание после того, как его ввели в искусственную кому / фото cdn.tvc
Актер Олег Табаков пришел в сознание после того, как его ввели в искусственную кому, однако теперь у него появились проблемы с памятью.
Об этом в среду, 27 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Отмечается, что сейчас актер находится в сознании, но практически никого вокруг не узнает.
Как сообщалось, медики ввели актера в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.
82-летнего Олега Табакова госпитализировали в конце ноября с диагнозом "сепсис". 29 ноября актер Олег Табаков перенес экстренную операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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