Во Флориде разбился легкомоторный самолет, погиб 70-летний пилот и две его дочери

В американском штате Флорида разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились пять человек, сообщает телеканал WFLA со ссылкой на местные власти. Все пассажиры и пилот самолета погибли, передает РБК.

Читайте такжеВ пригороде Киева на крышу частного дома упало колесо от вертолета

Вместе с тем, управление гражданской авиации США пока официально подтвердила гибель четырех человек при крушении, Двухмоторный Cessna 340 разбился при попытке взлета, достигнув конца взлетно-посадочной полосы. В этот момент в районе аэропорта был сильный туман, из-за чего дальность видимости была ограничена 100 метрами.

По данным местных властей, пилотом самолета был 70-летний пилот-любитель, который летел вместе с двумя своими дочерьми и еще двумя знакомыми семьи на курорт в город Ки-Уэст, где они намеревались отметить Рождество.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в США легкомоторный самолет упал на дом.