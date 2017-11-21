Легкомоторный самолет упал на дом в США, есть пострадавшие

Легкомоторный самолет Cessna-172 упал на дом в Сан-Хосе, штат Калифорния, в результате чего пострадали три человека, сообщает ABC News.

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Отмечается, что самолет вылетел из аэропорта Рейд Хиллвью. После взлета пилот сообщил диспетчеру о сбое в системе и попытался вернуться в аэропорт, однако не справился с управлением и упал на гараж, пристроенный к жилому дому.

В результате произошедшего двое пассажиров самолета получили серьезные травмы, еще один пассажир отделался незначительными повреждениями. Все пострадавшие были госпитализированы.

Уточняется, что во время падения самолета в доме находились несколько человек, но никто из них не пострадал.