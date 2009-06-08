В Европарламент попала партия «Пиратская бухта»

Правые партии сохранили контроль в Европарламенте - это предварительные данные выборов, которые накануне состоялись в странах Евросоюза.

Консервативная центристская Европейская народная партия получила более трети мест в Европарламенте - до 273 мандатов. На второй позиции -социалисты, они добыли в борьбе до 165 мест. Либералы будут иметь 84 штыка. На четвертом месте - зеленые. Остальные места распределены между партиями, которые не входят в основные наднациональные политобъединения Европы. Главный - между радикальными и ультраправыми партиями.

Явка на гонках стала рекордно низкой за всю историю - в среднем 43 процента. Лидеры фракций Европарламента винят в безразличии избирателей экономический кризис.

И одно место в новом Европарламенте получила шведская партия "Пиратская бухта", которая выступает ЗА легализацию нарушения авторских прав, сообщает агенство "Франс Пресс". Эта политсила не раз была в центре судебных процессов относительно распространения информации в Интернете. Так в середине апреля суд Стокгольма приговорил четырех ее основателей к одному году за решеткой и выплате материальных убытков на сумму около трех миллионов евро.

5 канал