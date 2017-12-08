Назначен новый премьер-министр Польши

Новым премьер-министром Польши назначен Матеуш Моравецкий, который ранее занимал должность вице-премьера – министра развития и финансов Польши, передает Польское радио.

Читайте такжеУ президента Польши заявили, что Европа может выбрать Москву, а не КиевПрезидент Польши Анджей Дуда заявил, что рассчитывает на «хорошее сотрудничество» с новым главой правительства.

«Господин является моим премьером. Не только буду держать кулаки за господина, я постоянно открыт для сотрудничества», – цитирует Дуду его канцелярия в Twitter.

Согласно Конституции, Моравецкий имеет 14 дней для представления состава своего правительства.

Во время торжества, премьер-министр Моравецкий сказал, что он будет продолжать работу правительства Беаты Шидло: «Программа, которую мы реализовали, и в дальнейшем будет для меня путем и дорогой, чтобы лучше служить польскому обществу, польским семьям, потому что это был такой луч, который светит для нас очень прочно и который стремится покрепче светить в будущем. Надо служить укреплению безопасности Польши, польской экономике и польской позиции на международной арене».

Как сообщал УНИАН, предшественница Моравецкого на посту премьера Беата Шидло ушла в отставку 7 декабря. О причинах своего решения она не сообщала. Она возглавила правительство 16 ноября 2015 года.