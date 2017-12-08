В Конго были убиты 14 миротворцев ООН, еще 40 ранены

В Демократической Республике Конго убито 14 миротворцев Организации Объединенных Наций и еще более 40 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ООН, предоставившего эту информацию на правах анонимности.

Ранее в ООН сообщили, что «большое количество» миротворцев ООН были убиты и ранены во время нападения в провинции Северное Киву во второй половине четверга, 7 декабря.

Напомним, ранее в результате крушения поезда в Конго погибли 34 человека.