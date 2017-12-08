В Конго были убиты 14 миротворцев ООН, еще 40 ранены
19:03, 08 декабря 2017Мир
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Миротворцы были убиты и ранены во время нападения в провинции Северное Киву.
Это произошло во второй половине четверга / http://www.un.org/
В Демократической Республике Конго убито 14 миротворцев Организации Объединенных Наций и еще более 40 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ООН, предоставившего эту информацию на правах анонимности.
Ранее в ООН сообщили, что «большое количество» миротворцев ООН были убиты и ранены во время нападения в провинции Северное Киву во второй половине четверга, 7 декабря.
Напомним, ранее в результате крушения поезда в Конго погибли 34 человека.
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