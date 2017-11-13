В результате крушения поезда в Конго погибли 34 человека

По меньшей мере 34 человека погибли и 26 пострадали в результате аварии поезда в провинции Луалаба на юго-востоке Конго. Причина аварии пока неизвестна, сообщает Fox News со ссылкой на Associated Press.

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По словам губернатора Луалабы Ричарда Муея Мангеза количество жертв может возрасти, поскольку после аварии несколько вагонов загорелись, а в некоторых из них содержалось горючее.

Отмечается, что поезд перевозил груз из Лубумбаши в Луену, 11 из 13 вагонов загорелось.

В больницы увезли 30 человек, еще несколько остается на месте происшествия в ожидании транспорта.