В американской школе произошла стрельба: погибли три человека
20:11, 07 декабря 2017Мир
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Из здания школы всех эвакуировали. Полиция расследует инцидент.
Учеников эвакуировали и доставили к родителям / srb news
В результате стрельбы в школе в американском штате Нью-Мексико погибли три человека. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на местные власти.
По словам шерифа округа Сан-Хуан, стрелок также мертв. Однако он не уточнил, был ли стрелявший в числе этих трех.
Местные власти заявляют, что из здания школы всех эвакуировали. Учеников доставили к родителям. Полиция расследует инцидент.
Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в египетской мечети погибли 235 человек.
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