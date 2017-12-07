В американской школе произошла стрельба: погибли три человека

20:11, 07 декабря 2017
Мир
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Из здания школы всех эвакуировали. Полиция расследует инцидент.

Учеников эвакуировали и доставили к родителям / srb news

В результате стрельбы в школе в американском штате Нью-Мексико погибли три человека. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на местные власти.

По словам шерифа округа Сан-Хуан, стрелок также мертв. Однако он не уточнил, был ли стрелявший в числе этих трех. 

Местные власти заявляют, что из здания школы всех эвакуировали. Учеников доставили к родителям. Полиция расследует инцидент.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в египетской мечети погибли 235 человек.

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