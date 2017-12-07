В американской школе произошла стрельба: погибли три человека

В результате стрельбы в школе в американском штате Нью-Мексико погибли три человека. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на местные власти.

По словам шерифа округа Сан-Хуан, стрелок также мертв. Однако он не уточнил, был ли стрелявший в числе этих трех.

Местные власти заявляют, что из здания школы всех эвакуировали. Учеников доставили к родителям. Полиция расследует инцидент.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в египетской мечети погибли 235 человек.