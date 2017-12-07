Корейский кризис: как живется Южной Кореи по соседству с КНДР (видео)

До 8 декабря США и Южная Корея проводят масштабные военные учения после того, как в КНДР заявили, что ее новая баллистическая ракета может достичь Вашингтона.

Как на фоне этой эскалации чувствуют себя жители Южной Кореи - страны, которая может стать первой жертвой в непредсказуемой игре Дональда Трампа и Ким Чен Ына, рассказали журналисты.

Военные учения Vigilant Ace, которые пройдут с 4 по 8 декабря в акватории Тихого океана, будут самыми масштабными учениями, которые когда-либо совместно проводили США и Южная Корея. В них примут участие около 12 000 военных и более 230 военных самолетов, включая истребители F-22 и F-35. Стороны будут отрабатывать сценарий с точечными авиаударами по ядерным и ракетным объектам КНДР, включая тягачи, на которых перемещают северокорейские ракеты.