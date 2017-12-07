Самую дорогую картину да Винчи выставят в Лувре Абу-Даби (видео)

Самую дорогую картину да Винчи "Спаситель мира" выставят в Лувре Абу-Даби. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В прошлом месяце ее продали на аукционе за 450 миллионов долларов. Ранее полотно принадлежало российскому коллекционеру. А вот имя нового владельца картины до сих пор неизвестно. По данным издания New York Times, "Спасителя мира" приобрел саудовский принц.

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Ранее во Франции нашли эскиз обнаженной "Моны Лизы" да Винчи.