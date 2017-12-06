Премьер-министром Чехии стал миллиардер Бабиш

Новым премьер-министром Чехии стал миллиардер Андрей Бабиш - лидер популистского движения ANO (Акция недовольных граждан). Кандидатуру предпринимателя официально утвердил президент Милош Земан. Накануне он принял отставку правительства во главе с предшественником Бабиша - Богуславом Соботкой, сообщает Радио Свобода.

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Предполагается, что новый кабинет министров будет сформирован к середине января 2018 года. Ранее ряд прошедших в парламент партий отказались участвовать в переговорах о новом кабинете. Они обвиняют Бабиша в авторитарных тенденциях. Кроме того, против него недавно было возбуждено уголовное дело по обвинению в финансовых махинациях. В связи с уголовным делом в сентябре Бабиша лишили депутатского иммунитета. Однако миллиардер вновь получил иммунитет после победы на парламентских выборах в октябре. Полиция Чехии настаивает на повторной отмене иммунитета для продолжения уголовного преследования Бабиша.

На выборах движение миллиардера Бабиша ANO получило более 29 процентов голосов. ANO выступает, в частности, за ужесточение миграционной политики Европейского союза и против системы квот для распределения беженцев по различным странам ЕС. С 2014 года движение ANO входило в состав правительственной коалиции вместе с социал-демократами и христианскими демократами. Бабиш несколько лет занимал пост министра финансов.