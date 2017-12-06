Президент Чехии принял отставку правительства

Президент Чехии Милош Земан принял во вторник отставку правительства во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой.

Об этом сообщил пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек, пишет Европейская правда со ссылкой на издание, Однако.

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Последнее заседание действующего правительства состоится 6 декабря. А вечером этого же дня Земан назначит премьер-министром лидера политического движения Андрея Бабиша.

13 декабря состоится церемония назначения правительства Андрея Бабиша, в который войдут 14 министров.

Ожидается, что министром иностранных дел станет действующий глава минобороны Мартин Стропницкий. Должность министра обороны займет действующая руководительница министрества регионального развития Карла Шлехтова.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября правительство Чехии во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой, которое было назначено 29 января 2014 года, объявило об отставке.

Правительство Чехии избирается сроком на четыре года. Соботка был 11-м премьер-министром в истории страны.