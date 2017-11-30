Правительство Чехии подало в отставку

Правительство Чехии во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой, который был назначен 29 января 2014 года, сегодня объявило об отставке.

Как сообщает Радио Свобода, таким образом, заканчивается работа коалиционного правительства, в составе которого работали члены партии социальных демократов, политического движения ANO и партии христианских демократов.

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По сообщениям чешских СМИ, решение правительства об отставке уже направлено в канцелярию президента Чехии Милоша Земана. «Господин президент планирует принять отставку правительства Богуслава Соботки во вторник, 5 декабря», - сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Предполагается, что новое правительство будет назначено уже 13 декабря, его должен возглавить Андрей Бабиш - миллиардер, второй самый богатый гражданин Чехии, основатель и лидер политического движения ANO, который одержал победу в парламентских выборах.

Правительство Чехии избирается сроком на четыре года. Соботка был одиннадцатым премьер-министром в истории страны.