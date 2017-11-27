Джеймс Кэмерон признался, что хотел ударить Вайнштейна во время вручения "Оскара" за "Титаник"

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о несостоявшейся драке с продюсером Харви Вайнштейном на церемонии вручения премии «Оскар», сообщает Vanity Fair.

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Отвечая на вопрос, что он помнит о вечере, когда «Титаник» стал триумфатором «Оскара», постановщик сказал: «Помню, как едва не подрался с Харви Вайнштейном и как чуть не ударил его моим «Оскаром».

По словам Кэмерона, инцидент произошел в партере. «Начала играть музыка, чтобы все расселись по местам. Люди вокруг говорили: «Не здесь, не здесь». Как будто было нормальным подраться на парковке, знаете, но ненормальным, когда играла музыка и они выходили в прямой эфир», – сообщил режиссер.

Как пояснил Кэмерон, история длинная, она связана с неудачным опытом работы режиссера Гильермо Дель Торо и компании Miramax Вайнштейна над фильмом «Мутанты». По словам Кэмерона, Вайнштейн поздравил его, а он, со своей стороны, высказался о ситуации со своим другом Дель Торо.

Ранее сообщалось, что актриса Ума Турман поздравила с Днем благодарения всех, кроме продюсера Харви Вайнштейна, уличенного в сексуальных домогательствах.