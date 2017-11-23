В районе пропажи субмарины в Атлантическом океане предположительно был зафиксирован взрыв

Вскоре после последнего сеанса связи с пропавшей аргентинской подводной лодкой «Сан-Хуан» 15 ноября в районе ее нахождения был зафиксирован звук, похожий на взрыв. Речь идет об «аномальном, мощном, неядерном происшествии, которое может быть взрывом». Звук зафиксировали через три часа после последнего контакта с подлодкой. Об этом заявил представитель ВМС Аргентины, передает Meduza.

Читайте такжеС пропавшей в Атлантическом океане подлодки пытались позвонить

По словам представителя ВМС, эта информация соотносится с данными о некоем шуме в 30 километрах от места последнего контакта с судном, полученными от организации ISMERLO, которая занимается поиском пропавших подлодок. В этот район направлены корабли и самолеты.

"Есть два независимых источника, которые говорят одно и то же", - отметил представитель ВМС.

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» не выходит на связь с 15 ноября. Перед исчезновением она находилась примерно в 400 километрах от побережья Патагонии.

На борту субмарины находятся 44 человека, в том числе одна женщина, 35-летняя Элена Мария Кравчик. Она стала первой аргентинкой, поступившей на службу в подводный флот.

Поиски «Сан-Хуана» ведутся на юге Атлантического океана. По примерным оценкам, у экипажа есть кислород, еда и вода как минимум на две недели. Поисковую операцию ведут корабли аргентинского флота, самолеты и вертолеты. Всего в ней участвуют около 4 тысяч человек из десяти стран.

Ранее 23 ноября сообщалось, что американский самолет обнаружил в районе поисков подлодки неопознанный объект. Позже выяснилось, что он не имеет отношения к «Сан-Хуану».