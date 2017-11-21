ВМС Аргентины: зафиксированный шум не исходил от пропавшей подлодки

02:39, 21 ноября 2017
Мир
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О потере связи с подлодкой San Juan, на борту которой находятся 44 человека, в ВМС Аргентины сообщили 17 ноября.

Подводная лодка San Juan / REUTERS

Зафиксированный гидролокаторами шум в Южной Атлантике, где затонула аргентинская субмарина, имеет "биологическое" происхождение. Об этом 20 ноября заявил представитель военно-морского флота Аргентины Энрике Балби, сообщило Associated Press.

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По его словам, эксперты определили, что это не был стук инструментов по корпусу подводной лодки, как ранее сообщали некоторые СМИ.

Шум услышали примерно в 360 км от побережья Аргентины, на глубине около 200 метров.

О потере связи с подлодкой San Juan, на борту которой находятся 44 человека, в ВМС Аргентины сообщили 17 ноября. Она шла из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны. Зону, где в последний раз была зафиксирована подлодка, прочесывают самолеты и корабли ВМС.

В военно-морских силах отметили, что последний контакт с подводной лодкой произошел 15 ноября.

Помочь с поисками вызвались Чили, Уругвай, Перу, Бразилия, США и Великобритания.

San Juan построили в Германии, в состав ВМС Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.

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