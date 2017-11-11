Армия Ирака начала операцию по освобождению последнего города от ИГИЛ

Иракские силы начали наступательную операцию с целью освобождения города Рава - последнего города, находящегося под контролем террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters.

Освобождение иракской армией Равы ознаменует завершение эры территориального правления самопровозглашенного в 2014 году халифата "Исламского государства" на значительных территориях в Ираке и Сирии.

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Также в наступлении вместе с иракской армией участвуют войска различных племен, чтобы захватить город Рава и его окрестности вдоль границы с Сирией.

В четверг, 9 ноября, сирийская армия объявила о победе над боевиками «Исламского государства» в освобожденном городе Абу-Кемаль на границе с Ираком. Армия Сирии и ее союзники до сих пор воюют с боевиками "Исламского государства" в пустынных районах неподалеку от Абу-Кемаль - последнего города, который удерживало «ИГ» в Сирии.