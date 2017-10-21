В Египте при столкновении с боевиками погибли более 50 полицейских

В результате боестолкновения с террористами в районе эль-Вахат под Каиром погибли 54 сотрудника структур МВД Египта, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

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Ранее стало известно, что полицейские в пятницу проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе. Экстремисты, которых необходимо было нейтрализовать, причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте. По прибытии на место действия полицейские были обстреляны, в том числе из тяжелого оружия. По данным источника, в распоряжении боевиков находилось вооружение типа РПГ.

"Погибли 54 сотрудника полиции, в том числе 20 офицеров", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время операция завершена, полиция и военные зачищают район столкновения в радиусе сорока километров.