Израиль вслед за США заявил о намерении выйти из ЮНЕСКО (видео)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Министерству иностранных дел страны начать подготовку к выходу из ЮНЕСКО - учреждения ООН по вопросам науки и культуры.

Об этом говорится в официальном заявлении Нетаньяху, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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В нем премьер-министр Израиля назвал решение США выйти из состава ЮНЕСКО «смелым и высоконравственным» шагом, уточняет агентство.

Заявление премьер-министра Израиля распространено спустя всего несколько часов после того, как о своем решении выйти из состава ЮНЕСКО заявили США.

В Вашингтоне объяснили решение выйти из ЮНЕСКО тем, что организация нуждается «в фундаментальной реформе» и находится во власти «антиизраильских настроений». В октябре 2016 года Израиль уже приостановил все виды сотрудничества с ЮНЕСКО. Причиной того шага стало принятие организацией резолюции, которая отрицает связь евреев с Храмовой горой в Иерусалиме. Документ был принят при поддержке 24 стран из 58.

Как сообщал УНИАН, ЮНЕСКО, культурное и образовательное агентство ООН, выразило сожаление в четверг по поводу официального решения Соединенных Штатов покинуть организацию.

Соединенные Штаты, чей вклад в ЮНЕСКО составляет около $80 млн в год, что составляет около пятой части бюджета организации, все еще должны голосовать во время встречи исполнительного совета и, как ожидается, будут сохранять статус наблюдателя в организации.