ОАЭ сворачивают свою дипмиссию в Северной Корее

Вслед за властями Катара и Кувейта, министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявило о прекращении дипмиссии в КНДР и аналогичных мерах в отношении северокорейского дипломата, передает gulfnews.com.

Читайте такжеЕвросоюз ужесточил санкции против КНДР В заявлении ведомства говорится, что ОАЭ объявляют о прекращении миссии посла-нерезидента КНДР и прекращении миссии своего посла в Пхеньяне. Кроме этого, ОАЭ прекращают выдачу новых въездных виз для граждан Северной Кореи и приостанавливают выдачу новых лицензий для любых северокорейских компаний.

По неофициальным данным в ОАЭ проживает около 1300 северокорейских рабочих. Ранее Южная Корея и Япония оказали давление на государства Персидского залива, чтобы прекратить использование северокорейских рабочих, доходы которых посредством денежных переводов приносят пользу режиму в Пхеньяне.

Напомним, в сентябре Кувейт дал послу КНДР месяц для того, чтобы покинуть страну и прекратил выдавать визы всем северокорейцам.

Катар также заявил, что не будет продлевать визы для северокорейских рабочих, причем последние разрешения на работу истекают в конце 2018 года.

В настоящее время в Кувейте работают от 2000 до 2500 северокорейцев, а в Катаре - 1000 человек.