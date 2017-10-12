В Сирии беспилотник ликвидировал террористку ИГИЛ по прозвищу "Белая вдова"

Беспилотник ликвидировал в Сирии 50-летнюю британскую террористку Салли Джонс, известную по прозвищу «Белая вдова», которая примкнула к группировке «Исламское государство». Об этом пишет The Times.

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Джонс, бывшая музыкантка, которая приняла ислам и стала вербовщиком ИГ, погибла в июне этого года, неподалеку от границы с Ираком. О гибели британской террористки британским спецслужбам сообщили американские коллеги. Также отмечается, что с ней погиб 12-летний сын.

Источник издания в британском правительстве сообщил, что эти сведения, «по всей видимости, верны».

«Белая вдова» погибла от авиаудара американского беспилотника при попытке бежать из осажденной Ракки. Газета подчеркивает, что британские разведслужбы следили за судьбой Джонс на протяжении последних лет. Ранее в Сирии погиб и ее муж, также вступивший в ряды террористов.