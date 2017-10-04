Трамп на встрече с пострадавшими от урагана жителями Пуэрто-Рико бросал в толпу бумажные полотенца (фото, видео)

Президент США Дональд Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико, разрушенного мощнейшими ураганами, раздавал продовольствие и бросал в толпу рулоны бумажных полотенец. Об этом свидетельствует видео, появившееся на YouTube.

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Произошло это после брифинга американского лидера с местными властями по ситуации с ликвидацией последствий стихии.

Как сообщал УНИАН, вчера президент США Дональд Трамп прибыл в Пуэрто-Рико, серьезно пострадавшее в результате урагана «Мария».