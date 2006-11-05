Защита Хусейна назвала смертный приговор незаконным

Процедура обжалования смертного приговора бывшему лидеру Ирака Саддаму ХУСЕЙНУ и представителям его окружения начнется в понедельник, сообщил судья Высшего уголовного суда Ирака Раид ДЖУИ.

"Апелляция на приговор суда будет подана в понедельник, разбирательство продлится в течение месяца. Но у Апелляционной палаты суда нет конкретной финальной даты для вынесения решения", - заявил судья, сообщает NEWSru.

Мотивировкой для этой апелляции, как ожидается, послужат недочеты в процедуре процесса и несоблюдение права. В случае, если Апелляционная палата суда признает запрос обоснованным, должен будет начаться новый процесс. Однако, если нынешнее решение суда будет подтверждено, то приговор должен быть приведен в исполнение в 30-дневный срок после соответствующего решения Апелляционной палаты.

Адвокат Бушра Халиль (Bushra Khalil) назвала приговор и весь судебный процесс незаконным, сообщает Лента.ру. "Это политический процесс. Он был начат по политическим причинам в интересах Америки", - заявила адвокат.

С осуждением вынесенного вердикта также выступила правозащитная организация "Международная амнистия". Она назвала процесс несправедливым, отметив серьезные нарушения в ходе суда.

Американская администрация приветствовала решение суда. Посол США в Ираке Залмай Хализад назвал приговор "важным достижением" на пути Ирака к созданию "свободного общества, основанного на верховенстве закона". По словам Хализада, окончание судебного дела Хусейна дает возможность иракцам объединиться.

Решение суда также получило поддержку британского правительства. Как заявила министр иностранных дел Великобритании Маргарет Бекетт, Хусейн и его соратники привлечены к ответственности за их преступления.

5 ноября иракский трибунал приговорил Хусейна к смертной казни через повешение. Бывший диктатор признан виновным в убийстве 148 шиитов в деревне Дуджейл. Вместе с Хусейном смертный приговор получил его брат, бывший глава иракской разведки Барзан аль-Тикрити (Barzan al-Tikriti) и бывший председатель Иракского революционного суда Авад Хамед аль-Бандер (Awad Hamed al-Bander).

Бывший вице-президент Ирака Таха Яссин Рамадан (Taha Yassin Ramadan) приговорен к пожизненному заключению. Еще трое обвиняемых получили по 15 лет лишения свободы. Один подсудимый - бывший функционер иракской партии "Баас" Мохаммед Аззави аль-Али (Mohammed Azzawi al-Ali) - оправдан судом.