Европарламент подтвердил европейскую перспективу для стран Балкан с целью стабилизации в регионе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Анны ИБРИЗАГИЧ (группа народных партий, Швеция), одобренном 24 апреля на заседании Европарламента в Страсбурге. «За» проголосовали 305 депутатов, против – 23, воздержались – 12.

В документе отмечается, что ЕС не должен медлить с предоставлением странам Балкан, которые соответствуют Копенгагенским критериям, полного членства в сообществе. При этом депутаты считают, что процесс вступления этих стран в ЕС должен базироваться на честных и четких принципах выполнение условий, а прогресс каждой страны должен рассматриваться отдельно.

Депутаты выразили убеждение, что ЕС должен приложить все необходимые усилия для содействия решению двусторонних проблем между Балканскими странами, чтобы эти проблемы не стали основанием для блокирования переговоров об их вступлении.

Европарламент также призвал Совет ЕС и Еврокомиссию вести со странами Балкан диалог о либерализации визового режима. В то же время депутаты отметили, что эти страны должны выполнять все пункты «дорожных карт» по этому вопросу.

В документе депутаты также отметили, что сотрудничество Балканских стран с Международным трибуналом для бывшей Югославии должно быть обязательным требованием для их вступления в ЕС.

Кроме того, депутаты также призывают способствовать межэтническому и межкультурному диалогу в Балканских странах, к увеличению количества студентов из этих стран, которые смогут получать образование в европейских высших учебных заведениях в рамках программы Erasmus Mundus.