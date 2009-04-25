Сомалийские пираты захватили немецкий зерновоз

Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе немецкий зерновоз, при захвате ни один из 17 членов экипажа не пострадал, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

За последние несколько недель нападения пиратов у восточно-африканского побережья резко участились, несмотря на постоянное присутствие в регионе флота иностранных военных кораблей. По некоторым данным, сейчас в заложниках у пиратов находится более 250 человек.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс продлил военную операцию против сомалийских пиратов в Аденском заливе на два месяца. Как ожидается, в конце апреля 2009 года флотилия из четырех кораблей НАТО совершит визит в Пакистан, а затем вернется в район патрулирования, где и будет находиться до 20 июня.

Сейчас патрулированием прибрежных вод Сомали занимаются военные корабли нескольких стран мира, включая Южную Корею, Россию, а также Евросоюза. Только с начала 2009 года сомалийские пираты совершили нападения на несколько десятков судов. Часть из них была спасена благодаря усилиям военных.