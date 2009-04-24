Минюст США разрешил экстрадицию Демьянюка в Германию

Министерство юстиции США сообщило, что экстрадиция Ивана ДЕМЬЯНЮКА из Соединенных Штатов в Германию может состояться.

Как говорится в официальном вердикте американского Минюста, состояние здоровья 89-летнего подозреваемого в нацистских преступлениях позволяет ему перелет в Европу и участие в судебном процессе, передает “Немецкая волна”.

И.ДЕМЬЯНЮКУ обещают обеспечить комфортные условия и медицинскую опеку.

Американский Минюст призвал суд штата Вирджиния аннулировать принятое три недели назад решение о приостановке экстрадиции И.ДЕМЬЯНЮКА, согласно вердикту которого до 23 апреля должно было быть проведено обстоятельное медицинское обследование для выяснения состояния здоровья подозреваемого. Его адвокаты утверждают, что он слишком больной, чтобы перенести дальнее путешествие и суд.

И.ДЕМЬЯНЮКА, выходца из Украины, а в настоящее время лицо без гражданства, подозревают в причастности к убийству 29 тыс. евреев в концлагере Собибор на территории оккупированной немецкими нацистами Польши. Согласно аргументации обвинения, И.ДЕМЬЯНЮК был в 1943 году на протяжении шести месяцев надзирателем в Собиборе. Сам же подозреваемый свою вину отрицает.

В настоящее время И.ДЕМЬЯНЮК должен предстать перед судом в Мюнхене, поскольку после войны некоторое время проживал близ баварской столицы.