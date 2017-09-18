Кипр заработал миллиарды евро на "продаже" гражданства ЕС, в том числе российским и украинским богачам - The Guardian

Среди сотен человек, которые приобрели паспорта ЕС по спорной схеме «золотой визы», оказались обвиняемые в коррупции российские олигархи и представители украинской элиты. Об этом со ссылкой на соответствующие документы пишет The Guardian.

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Издание получило информацию, что правительство Кипра с 2013 года заработало более 4 млрд. евро, предоставив сверхбогатым людям гражданство, а соответственно - право жить и работать по всей Европе - в обмен на денежные инвестиции. Подразумевается, что более 400 паспортов были выданы по этой схеме только в прошлом году.

Полученный журналистами список включает сотни видных бизнесменов и людей со значительным политическим влиянием.

В частности, благодаря этой утечке впервые раскрыт список богачей, получивших кипрское гражданство.

В 2013 году на Кипре появилась схема "гражданство за инвестиции". Она предполагает, что заявители приобретают в этой стране недвижимость на 2 миллиона евро или инвестируют 2,5 миллиона евро в компании или гособлигации. К языку или месту жительства, кроме посещения Кипра раз в семь лет, требований нет.

Двоюродный брат сирийского президента Башара аль-Асада Рами Маллуф впервые попал под санкции США за коррупцию в 2008 году. Кипр выдал ему гражданство в 2010 году. Евросоюз ввел санкции против Махлуфа в 2011 году, его кипрское гражданство было отменено после начала сирийской гражданской войны.

Источники богатства многих других покупателей - выдающихся российских бизнесменов или политиков - «политически разоблаченных лиц» на отраслевом языке – нуждаются в проверке.

Одним из фигурантов списка оказался миллиардер и коллекционер предметов искусства Дмитрий Рыболовлев. Он попал в центр внимания международного сообщества в прошлом году после того, как выяснилось, что его частный самолет пересекался с джетом Дональда Трампа во время его президентской кампании. Рыболовлев отрицал встречу с Трампом и сказал, что траектории полета совпали.

В 2005 году Трамп заплатил 41 миллион долларов за особняк в Палм-Бич (Флорида) 515 N County Road. После ремонта три года спустя он продал его Рыболовлеву за 95 миллионов долларов.

Европейские политики с тревогой наблюдают за такими схемами предоставления гражданства, а некоторые вовсе говорят, что они подрывают концепцию гражданства. Депутат Европарламента от Португалии Ана Гомес назвала "золотые визы" "абсолютно безнравственными и извращенными".

Она добавила, что несколько раз пыталасьполучить имена покупателей "золотой визы" в Португалии, но безуспешно: "Откуда секретность? Секретность делает это очень, очень подозрительным".