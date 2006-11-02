Киргизская оппозиция начинает бессрочный митинг за отставку президента

Оппозиция Киргизии заявляет, что президент страны Курманбек Бакиев отказался от достигнутых на переговорах с оппозицией во вторник договоренностей и будет требовать в ходе митинга его немедленной отставки, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам один из лидеров оппозиционного движения "За реформы" Темир Сариев, в четверг в 14.00 по местному времени начнется бессрочный митинг за отставку президента. "Люди уже прибывают", - сказал он.

Сариев отметил, что согласованный проект конституции "уже лежит у него (у президента) на столе, но этот проект лишает его очень многих полномочий". "Видимо, он хочет сохранить свои полномочия. Ему это нравится", - сказал Сариев.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейших переговоров оппозиции с властью, Сариев подчеркнул: "Какие могут быть переговоры? Он отказался от своих обещаний, которые давал нам позавчера".

Основным требованием намеченного на четверг массового бессрочного митинга оппозиции в Бишкеке является немедленная реформа Конституции Киргизии. Предлагаемые поправки в Основной закон предусматривают существенное ограничение президентской власти в стране.

Изначально оппозиция настаивала на создании парламентской республики, но после переговоров с главой государства во вторник несколько смягчила свои требования. Согласованные на переговорах конституционные поправки предусматривают создание так называемой "парламентско-президентской республики".

Проект конституционных изменений, которые, в частности, передают право формирования правительства парламенту, президент должен был внести на рассмотрение законодательного органа в четверг утром, но не сделал этого. "Сегодня-завтра этот вопрос должен решиться. Мы завершаем разработку Конституции", - сказал Бакиев на заседании парламента в четверг. Он также предупредил депутатов, что не потерпит давления в этом вопросе. "Сколько бы вы не давили на меня, столько же получите в отвтет. Давайте не давить на меня", - скала Бакиев.

Как сообщил РИА Новости представитель оппозиционного движения "За реформы" Мелис Эшимканов, выступление президента в парламенте сегодня показывает, что "власть идет ва-банк". Он также отметил, что, по его данным, в настоящий момент "существует реальная угроза для лидеров оппозиции".

Вместе с тем, как сообщает один из крупнейших интернет-операторов Киргизии, в настоящий момент в результате хакерской атаки блокирована вся интернет-зона страны. В компании РИА Новости сказали, что "висят" серверы практически у всех крупнейших интернет-операторов, не работает ни один из местных информационных сайтов. Точно такая же ситуация, отметил собеседник агентства, была 24 марта 2005 года, в день "тюльпановой революции" в республике.