Саудовская Аравия признала независимость Косово

Саудовская Аравия стала вторым арабским государством, после Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), признавшим независимость сербского края Косово, который в феврале 2008 года в одностороннем порядке объявил независимость от Белграда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

В заявлении МИД страны сообщается, что "правительство Саудовской Аравии, принимая во внимание религиозные и культурные отношения с народом Косово и в знак уважения его стремления к независимости, объявляет о признании Республики Косово".

Как подчеркивается в документе, Саудовская Аравия "надеется, что эта инициатива усилит безопасность, стабильность и процветание Косово и соседних стран".

Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года при поддержке США и ведущих стран ЕС провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии. Сербия и Россия отказываются признавать Косово независимым государством, заявляя, что односторонний шаг края по провозглашению его нового статуса грубо нарушает нормы международного права.

Таким образом, на сегодняшний день независимость Косово признали 58 стран, в том числе США и большинство государств Евросоюза, а также четыре из шести бывших югославских республик - Хорватия, Словения, Македония и Черногория.