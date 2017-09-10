Трамп и Эрдоган поговорили про общее желание достичь мира на Ближнем Востоке

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Президент Трамп подчеркнул общую приверженность Соединенных Штатов и Турции совместной работе для повышения региональной стабильности», — указано в сообщении.

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Вероятно, речь идет о конфликте Катара и арабских стран. Так, Турция выступила в защиту Дохи и призвала к переговорам с целью разрешения конфликта.

Ранее Трамп провел телефонную беседу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани.