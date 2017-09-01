В Кении впервые в истории отменили результаты президентских выборов
Кандидат от оппозиции Раила Одинга утверждал, что интернет-система избирательной комиссии была взломана.
Верховный суд Кении впервые в истории страны аннулировал результаты недавно прошедших президентских выборов, передает Би-Би-Си.
Суд сослался на нарушения при их проведении и постановил, что новые выборы нужно провести в течение 60 дней.
В прошлом месяце избирательная комиссия объявила победителем выборов Ухуру Кениата, для которого это был бы уже второй срок президентства.
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Кандидат от оппозиции Раила Одинга утверждал, что интернет-система избирательной комиссии была взломана, чтобы повлиять на результаты выборов.
В Кении - крупнейшей экономики Восточной Африки - попытки опротестовать результаты выборов случаются не первый раз.
В 2007 году тот же Одинга, проиграв выборы тогдашнему президенту Мваи Кибаки, не согласился с результатами и не признал поражение.
В результате последовавших столкновений между сторонниками двух кандидатов погибли около 1500 человек.
Одинга не был согласен с результатами по меньшей мере трех прошедших выборов.