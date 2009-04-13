На приглашение в Украину Обама ответит только после выборов?

По поводу визита президента США Барака Обамы в Украину администрацией президента США пока не было принято никаких решений.

Об этом в интервью Голос.ua сказал чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Вильям Тейлор.

"Президента пригласили совершить визит в Украину. Приглашение пока в Белом доме, однако пока по этому вопросу не было никаких решений", - отметил он.

Посол напомнил, что недавно американский президент завершил серию рабочих визитов в Европу и страны Ближнего Востока.

"Президенту сейчас многое надо сделать дома – у нас также экономический кризис в США, поэтому американский президент сейчас вновь сосредоточится на решении экономических проблем, и лишь через несколько месяцев будет составлен новый график заграничных поездок", - сказал Тейлор.

Он добавил, что обычно подобные визиты не осуществляются во время предвыборной кампании в той или иной стране.

"Лучше прибыть с визитом уже после выборов, однако пока, подчеркиваю, не было принято никаких решений по поводу визита Барака Обамы в Украину", - подчеркнул посол.

Украинская правда