В Бангкоке армия разогнала демонстрации: 70 человек ранены

В Таиланде по меньшей мере 70 человек получили ранения во время разгона армией антиправительственных демонстраций в Бангкоке.

Как сообщает радио «Свобода», в городе была слышна стрельба, против протестующих применялся слезоточивый газ. В ответ участники демонстраций забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Премьер-министр Абхисит ВЕТЧАЧИВА объявил накануне чрезвычайное положение в столице - после штурма демонстрантами здания МВД и срыва саммита АСЕАН. Участники форума из 16 стран были вынуждены эвакуироваться.

Сторонники оппозиции требуют вернуть к власти бывшего премьера Таксина ШИНАВАТРУ, отстранннного от власти в 2006 году в результате военного переворота.