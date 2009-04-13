В Бангкоке армия разогнала демонстрации: 70 человек ранены
08:14, 13 апреля 2009Мир
893 0
В городе была слышна стрельба
В Таиланде по меньшей мере 70 человек получили ранения во время разгона армией антиправительственных демонстраций в Бангкоке.
Как сообщает радио «Свобода», в городе была слышна стрельба, против протестующих применялся слезоточивый газ. В ответ участники демонстраций забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Премьер-министр Абхисит ВЕТЧАЧИВА объявил накануне чрезвычайное положение в столице - после штурма демонстрантами здания МВД и срыва саммита АСЕАН. Участники форума из 16 стран были вынуждены эвакуироваться.
Сторонники оппозиции требуют вернуть к власти бывшего премьера Таксина ШИНАВАТРУ, отстранннного от власти в 2006 году в результате военного переворота.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter