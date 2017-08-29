Запуск баллистической ракеты доказал безответственность лидера Северной Кореи - Макрон
Макрон подчеркнул, что последний запуск баллистической ракеты в направлении Японии еще раз доказал "безответственность" лидера КНДР.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет продолжать настаивать на непримиримой политике в отношении баллистической программы Северной Кореи. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Le Figaro.
Макрон подчеркнул, что последний запуск баллистической ракеты в направлении Японии еще раз доказал "безответственность" лидера КНДР.
Французский президент подчеркнул, что готов принять новые инициативы для достижения деэскалации, и выразил полную поддержку Японии.
Напомним, Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо и упала в море.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абе назвал действия КНДР беспрецедентными и представляющими серьезную и смертельную угрозу для Японии.
В Евросоюзе заявили, что запуск баллистической ракеты представляет собой серьезную угрозу для международного мира и безопасности.
В Евросоюзе заявили, что запуск баллистической ракеты представляет собой серьезную угрозу для международного мира и безопасности.