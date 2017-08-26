Испания хочет активизировать сотрудничество в ЕС по борьбе с терроризмом

Премьер-министр Испании Мариано Рахой, заявил, что в следующий понедельник на встрече в Париже с лидерами Франции, Италии и Германии поднимет вопрос того, как можно улучшить сотрудничество стран Евросоюза по противодействию терроризму.

Он пообещал призвать партнеров в ЕС "изучить текущие механизмы сотрудничества (...) и рассмотреть возможности их усиления и улучшения", пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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Рахой отметил, что "важнейшими инструментами для победы над террористами" являются политическое единство, координация действий полиции и сотрудничество.

Его правительство, добавил премьер Испании, готово менять законодательство для борьбы с новыми формами "джихадистского терроризма", передает агентство новостей AP.

Слова Рахоя прозвучали на фоне недавней серии терактов в автономном регионе Каталония, который унес жизни 15 человек.

В то же время городской голова Барселоны Ада Колау призвала согорожан к "масштабному маршу" в субботу, который должен показать чистосердечное отрицание насилия. Планируется, что акция пройдет под слоганом "Я не боюсь" - No Tinc Por на местном каталонском языке.

В свою очередь, Рахой отверг критику относительно того, что к теракту привел недостаток сотрудничества между правительством в Мадриде и самоуправляющейся Каталонией.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургонанаехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали осуществить аналогичный теракт, но полиция застрелила. В результате двух терактов в Испании погибли 15 человек, более 130 получили ранения.